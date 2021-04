No Dia Mundial da Terra, o IMEDIATO saiu à rua para mostrar um problema ambiental que ainda perdura na região: os depósitos ilegais de lixo em zonas florestais. Desde materiais de construção a eletrodomésticos, passando mesmo por resíduos pessoais, estas lixeiras deixam a sua marca nos ecossistemas e nas paisagens verdes.

No ano passado, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR realizou 73.450 patrulhas e 228.244 fiscalizações que resultaram na detenção de 51 pessoas. Aconteceu ainda o levantamento de 18.884 autos de contraordenação e a deteção de 1.100 crimes.

Veja a reportagem do IMEDIATO, no âmbito do Dia Mundial da Terra: