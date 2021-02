FC Paços de Ferreira dedica vitória a Diaby, que já foi operado

Os jogadores do FC Paços de Ferreira dedicaram o triunfo de domingo (2-1), frente ao Vitória SC, a Mohamed Diaby. O atleta sofreu rotura completa do tendão de Aquiles da perna direita durante um treino, tendo sido operado esta segunda-feira.

O IMEDIATO apurou que a intervenção cirúrgica realizada na Ordem de São Francisco, no Porto, decorreu sem quaisquer complicações, sendo que o médio de 24 anos deverá ter alta já na terça-feira. Contudo, devido à gravidade da lesão, Diaby não deverá poder regressar aos relvados até ao final da temporada, realçou o clube pacense na sua página.

Assim, em sinal de apoio relativamente à lesão do colega, o plantel do FC Paços de Ferreira dedicou-lhe o segundo golo da partida frente ao Vitória SC, no domingo, que garantiu o triunfo. Durante os festejos, os atletas ergueram a camisola Nº 24 de Diaby, que agradeceu desde o camarote onde acompanhava o jogo.

Plantel dedica vitória a Diaby

Com mais três pontos “no bolso”, o FC Paços de Ferreira solidificou no domingo a quinta posição da Primeira Liga, distanciando-se do Vitória SC, que poderia ascender na tabela, caso o jogo tivesse o resultado oposto.

Ainda que os Castores tenham entrado na partida com algumas oportunidades de golo, foi mesmo o Vitória SC o primeiro a marcar, aos 23’, com Rochinha a servir Estupiñan na área e o avançado colombiano a desviar para a baliza.

A resposta pacense chegou aos 32’, quando João Pedro apontou de costas um belo golo, depois de um cruzamento de Luther Singh. Já o segundo golo surgiu na sequência de um livre de Bruno Costa, aos 62′, finalizado com um cabeceamento de Hélder Ferreira, que fechou o marcador.

O FC Paços de Ferreira ocupa a quinta posição da tabela, com 38, e está a apenas um ponto do Benfica. No próximo sábado, a formação vai defrontar o Santa Clara, esperando “um grande jogo”.