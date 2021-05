O presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Humberto Brito, vai receber, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a direção e órgãos sociais do FC Paços de Ferreira, de forma a reconhecer a prestação do clube nesta época.

“A receção tem por objetivo saudar os Castores pela excelente participação no campeonato nacional de futebol e pela participação europeia”, explicou a autarquia, em nota de imprensa.

Recorde-se que o FC Paços de Ferreira alcançou o 5º lugar da I Liga, com 53 pontos, posição que permite disputar a 3ª Eliminatória da «Europa Conference League», com jogos a 5 e 12 de agosto. Caso vença essa ronda, disputará o play-off de acesso à Fase de Grupos desta nova prova criada pela UEFA.

A posição dos Castores foi a segunda melhor de sempre, apenas superada pelo 3º lugar alcançado em 2012/13 sob o comando do treinador Paulo Fonseca. Esta época, o clube também esteve perto de alcançar o recorde de 54 pontos mantido na mesma época.