Com a derrota desta noite do Vitória SC frente ao Famalicão (1-2), na derradeira partida da 32ª jornada da I Liga, o FC Paços de Ferreira garantiu matematicamente o 5º lugar na competição.

É a segunda melhor classificação de sempre dos Castores na I Liga, apenas superada pelo 3º lugar alcançado em 2012/13 sob o comando do treinador Paulo Fonseca. O Paços soma 50 pontos na prova, a duas jornadas do fim, enquanto o Vitória de Guimarães soma 42 pontos e já não o poderá alcançar na pontuação.

É o culminar de uma época fantástica para os comandados de Pepa que, desde janeiro, estão nesta posição “Europeia” e a confirmar o estatuto de equipa sensação da prova. No decorrer desta temporada a equipa bateu o recorde de triunfos consecutivos na I Liga (6) e bateu adversários como o FC Porto, SC Braga e Vitória de Guimarães.

Os Castores podem ainda bater o recorde de 54 pontos amealhados na I Liga em 2012/13 pois ainda há seis em disputa, caso vença na receção ao Gil Vicente (sexta-feira 19h00) e em CD Tondela na derradeira jornada.

O 5º lugar agora alcançado garante aos Castores a entrada na 3ª Eliminatória da «Europa Conference League», com jogos a 5 e 12 de agosto. Caso vença essa ronda, disputará o play-off de acesso à Fase de Grupos desta nova prova criada pela UEFA.

A nova temporada não decorrerá sob o comando do treinador Pepa que, no final da última partida, confirmou na Sala de Imprensa e na presença do presidente Paulo Meneses o fim da ligação de quase duas épocas ao FC Paços de Ferreira.

O novo treinador dos Castores será anunciado ainda esta semana.