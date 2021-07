A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira (AHBVPF) assinalou, este sábado, o seu 90º aniversário. Durante a sessão comemorativa, que reuniu diversas entidades, decorreu a bênção de uma nova viatura, a condecoração de voluntários – e o anúncio de uma solução para um problema com mais de 15 anos.

“É um problema que já anda há muitos anos a ser levantado e a tentarmos encontrar uma solução para ele. Este ano, e fruto de várias reuniões que tive com o presidente da Câmara Municipal, conseguimos um consenso e iremos, na próxima semana, assinar um protocolo que nos permite encerrar de vez este processo”, disse ao IMEDIATO o presidente da AHBVPF, Zeferino Barbosa, sem “levantar o véu” à solução encontrada.

Em causa está um terreno de 14.000 m² doado pela Câmara Municipal à AHBVPF em 2004, que, por sua vez, tinha sido doado à autarquia por um cidadão. Passados anos sem a realização das intervenções requeridas pelo original proprietário no local, o terreno acabou ser revertido.

Na sua intervenção, o presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Humberto Brito, reconheceu o papel da associação aniversariante, realçando o “bom serviço prestado à comunidade” – e mencionando a necessidade de cooperação. “Em espírito de partilha somos capazes de encontrar as soluções para os problemas. Muito me agrada que em breve possamos comunicar a solução encontrada”, adiantou o autarca aos presentes.

Recorde-se ainda que, em dezembro do ano passado, a autarquia e a AHBVPF estavam a negociar a troca por um espaço com metade da área do terreno anterior, de forma a compensar a perda e possibilitar a construção de um centro de treinos e formação.