A banda pacense Apotheus vai participar, no sábado, no festival de concertos online “Hard Rock Cafe Streaming Sessions”, iniciativa que pretende “dar música a todos os que agora estão confinados” e apoiar os artistas e técnicos locais que se encontram parados há quase um ano.

Em comunicado, o Hard Rock Cafe Porto explicou que a ajuda se vai concretizar através de uma angariação de donativos que decorre durante as atuações, reunindo donativos para as as bandas e técnicos. O cartaz integra nomes como Apotheus, Heavy Ocean, O Incrível Homem Bomba, Blame Zeus ou ainda os Lollipots.

A organização explicou, na nota, que a ideia para a iniciativa surgiu com o anúncio do segundo confinamento e com o “o tempo negro que assombra a cultura e não só há quase um ano desmotivou inúmeros artistas”, que não têm a possibilidade de fazer vibrar o público em concertos ao vivo.

A banda pacense vai atuar a 20 de fevereiro, sábado, pelas 22:00. Vai poder acompanhar o concerto através das redes sociais do Hard Rock Cafe Porto.