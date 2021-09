A Eurosondagem realizou dois estudos de opinião (sondagens) para o Jornal IMEDIATO, em que apurou as intenções de voto para as candidaturas às Câmaras Municipais de Paços de Ferreira e Penafiel. Estes estudos serão divulgados na próxima edição impressa do IMEDIATO, que sai para as bancas na sexta-feira de manhã. Conheça aqui os protagonistas nesta corrida.

Este estudo de opinião foi efetuado no concelho de Paços de Ferreira, entre os dias 2 e 4 de setembro de 2021 para o Jornal IMEDIATO. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Paços de Ferreira.

Foram efetuadas 845 tentativas de entrevistas e, destas, 135 (15,9%) não aceitaram colaborar no estudo de opinião. Foram validadas 710 entrevistas. O erro máximo da amostra é de 3,65%, para um grau de probabilidade de 95,0%.

No concelho de Penafiel, o estudo de opinião foi efetuado entre os dias 3 e 5 de setembro de 2021. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados para telemóveis e telefones da rede fixa. O universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Penafiel.

Foram efetuadas 1383 tentativas de entrevistas e, destas, 346 (25,0%) não aceitaram colaborar no estudo de opinião. Foram validadas 1037 entrevistas. O erro máximo da amostra é de 2,99%, para um grau de probabilidade de 95,0%.

Um exemplar destes dois estudos de opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

