A Associação Empresarial de Penafiel (AEP) vai adaptar os eventos ao contexto pandémico para dinamizar a economia local ao longo deste ano. Tendo em conta que 2020 ficou marcado pela pandemia, um ano depois a AEP “tem necessidade de estar ainda mais próxima dos empresários para retomar a economia local”, refere a associação em comunicado.

A partir do mês de maio decorrerá um mercado de produtos frescos locais, que terá a frequência mensal (último sábado de cada mês). Esta novidade tem como objetivo incentivar a comunidade a comprar em espaços abertos, nomeadamente produtos frescos como comércio de rua e sensibilizar para as questões ambientais.

O mercado ocorrerá no parque de estacionamento da Associação Empresarial de Penafiel que disponibiliza estacionamento gratuito. Esta atividade conta com a parceria da Cooperativa Agrícola de Penafiel e a Câmara Municipal de Penafiel e será acompanhada de momentos culturais sempre que houver essa possibilidade.

No final do mês de maio, realizar-se-á o “Penafiel Passeio D’Moda Primavera/Verão” em versão digital. O desfile será emitido em junho dividido em dois dias, por forma a demonstrando a “qualidade da oferta disponível no comércio local”.

Fim de ano da Associação Empresarial de Penafiel ainda sob avaliação

Já em setembro, estará de regresso a Feira da Saúde à cidade de Penafiel. No mês seguinte, o concelho contará com a segunda edição do “Petiscando – Concurso gastronómico de Penafiel”.

Segundo comunicado da Associação Empresarial de Penafiel, o “Penafiel Desfile D’Moda Outono/Inverno” também será retomado e, mais próximo da data serão decididos os moldes de realização, se digital ou presencial. No Natal, realizar-se-ão as atividades possíveis à altura e dentro da avaliação pandémica.

“Temos consciência que os eventos que a AEP desenvolve têm impacto na economia local e por isso queremos que neste ano de retoma possamos estar mais proativos e junto dos nossos associados, seja para dinamizar o concelho como também a região”, afirmou o presidente da Associação Empresarial de Penafiel, Nuno Brochado.

