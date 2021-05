Foram apreendidos pela GNR, na passada segunda-feira, seis milhões e 950 mil cigarros em situação irregular, no concelho de Felgueiras. Segundo um comunicado da força policial, o valor dos bens apreendidos ronda 1.500.000 euros. Foi ainda detido um homem de 40 anos.

A apreensão ocorreu durante uma ação de patrulhamento de prevenção e combate à fuga e fraude tributária. Os militares da GNR fiscalizaram um veículo, numa zona de acesso a uma zona industrial, onde encontraram caixas com cigarros sem o selo fiscal exigido para a sua comercialização em território nacional.

No desenvolvimento das diligências, foi também fiscalizado o armazém de onde o veículo tinha saído, no qual foram encontradas no seu interior 695 caixas de cigarros, que não dispunham igualmente de nenhum selo fiscal exigido, nem qualquer tipo de documento aduaneiro que comprovasse a sua ingressão regular no consumo. Estes foram os motivos que levaram a que os agentes de autoridade avançassem com a apreensão dos mesmo e do veículo, tendo ainda sido detido um homem de 40 anos.

O valor dos bens apreendidos ronda 1.500.000 euros, sendo que a introdução no consumo dos produtos apreendidos teria causado um prejuízo ao Estado, em sede do Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT) e do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), superior a 1.250.000 euros.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.