O primeiro-ministro, António Costa, vai estar presente na inauguração da 55ª edição da Feira Capital do Móvel, que vai decorrer de 26 a 30 de maio, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Durante os cinco dias, mais de 50 produtores pacenses vão expor o seu trabalho aos cerca de 10 mil visitantes esperados para o evento.

Segundo apurou o IMEDIATO junto da Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF), além de António Costa, também Rui Rio, presidente do Partido Social Democrata (PSD), e Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS-PP, vão marcar presença naquela que é considerada a maior feira de mobiliário do país.

O certame vai ser também acompanhado pelo presidente do conselho diretivo do Programa Operacional temático Competitividade e Internacionalização (Compete), Nuno Mangas, bem como pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

A 55ª edição da Feira Capital do Móvel vai decorrer de 26 a 30 de maio no Pavilhão Carlos Lopes – e espera-se gerar um volume de negócio de 1,5 milhões de euros. Saiba mais sobre o evento aqui.