Análise preditiva no futebol: as ferramentas que os treinadores utilizam para vencer

O futebol tem evoluído cada vez mais e, com o passar do tempo, novos métodos são utilizados pelos clubes que, com os seus departamentos de scout e análise de desempenho, possuem muito mais informações e meios para tomar decisões nos dias de hoje.

No Brasil, esse ainda é um diferencial muito grande, dado que vários clubes nem sequer conseguem ter departamentos de futebol bem estruturados e quem consegue fazê-lo tem uma vantagem competitiva considerável, podendo diferenciar-se até nas contratações. Assim, reunimos algumas ferramentas que têm sido usadas nos últimos tempos para que entenda melhor o assunto.

Preparação física

A preparação física é uma das áreas mais importantes do futebol atualmente – com cada vez mais jogos no calendário, tornar os atletas mais aptos a aguentar uma carga maior é algo obrigatório.

Ferramentas como o Catapult Vector e o GPEXE geram dados sobre o desempenho dos atletas durante jogos, como distância percorrida e aceleração, enquanto modelos preditivos são utilizados para avaliar o desgaste dos atletas e a chance de terem lesões.

Ferramentas de análise de desempenho

Em relação ao campo, a situação mudou completamente nos últimos tempos. Existem softwares especializados para análise de vídeo, como o Wyscout e o Instat. Estas ferramentas são utilizadas em conjunto com análises estatísticas, como os golos esperados, o famoso xG, já bastante conhecido do público e que está presente em várias aplicações sobre futebol.

Existe também o FIFA AI Pro, uma das últimas novidades em matéria de inteligência artificial aplicada ao futebol, e no Mundial deste ano também é possível utilizar os seus dados para análise de desempenho das equipas (mas a parceria da Fifa com a Lenovo expandiu-se para outras áreas, inclusive para reduzir filas nos estádios ou até para melhorar as transmissões, como, por exemplo, nas imagens das câmaras dos árbitros).

Simulação de cenários

A simulação de cenários é algo utilizado não apenas no futebol, mas na gestão em geral. Com ela, é possível prever vários tipos de situação e, assim, precaver-se em relação ao futuro.

No futebol, isto pode ser utilizado para que os treinadores façam testes, experimentem variações táticas e treinem situações que nem sempre são as mais prováveis, mas que acontecem no futebol.

Ao pensarmos que isto pode ser utilizado em conjunto com a inteligência artificial, incluindo aí a geração de vídeos, a evolução nos métodos de treino poderá ser ainda maior nos próximos anos.

Uma das ferramentas utilizadas nesta área é a Metrica Sports, que faz o rastreio dos jogadores e permite a simulação de cenários para testar diferentes tipos de jogadas.

E mais do que isto, já que estamos a falar de modelos de previsão, na Wincomparator pode encontrar as melhores previsões para as suas apostas, com especialistas que têm em conta o melhor das estatísticas nas suas análises.

Análise de mercado

O futebol tem exigido cada vez mais especialização, e até nas categorias de base isto se faz sentir. Ferramentas como o Soccerment são utilizadas para analisar o desempenho de atletas como estes, já que permitem não apenas olhar para os dados desses jogadores, mas também fazer previsões, como, por exemplo, avaliar a sua capacidade de adaptação a um novo ambiente.

Também existem clubes que possuem modelos estatísticos próprios para este tipo de análise, utilizados também para fazer contratações e não apenas no futebol de base, melhorando a probabilidade de conseguir um melhor desempenho nas janelas de transferências e permitindo aos clubes gerir os seus investimentos de forma mais precisa, dado que nem sempre as contratações são uma certeza.

Uma curiosidade: os videojogos

Quem pensa que os videojogos são apenas uma diversão para miúdos corre sério risco de se enganar. O Football Manager é um jogo em que se assume o papel de treinador e diretor de um clube, tomando decisões de contratações e de gestão financeira, bem como a parte de campo, com treinos e escalações.

Assim, este não é um simples jogo sobre futebol, como a saga FIFA ou o PES, mas sim um simulador, e algo que tem sido utilizado abertamente por clubes como o Everton ou treinadores como Wayne Rooney, que já admitiram recorrer ao jogo como ferramenta nas suas decisões.

Este é um caso em que algo pensado apenas como um jogo adquire outro tom, já que se trata também de um simulador da realidade. É interessante ver como este foi o primeiro caso na área e que precedeu uma enorme quantidade de ferramentas como as que vimos aqui.

Com o avanço da tecnologia, o desenvolvimento deste jogo tende a tornar-se cada vez mais realista e a sua utilização como ferramenta de análise ganha mais importância, sendo interessante acompanhar a sua evolução nos próximos tempos.

Para onde vamos no futuro?

Como vimos aqui, já existe uma vasta gama de ferramentas que podem ser utilizadas pelos treinadores e dirigentes de futebol nas mais diversas áreas, não se resumindo apenas ao que vemos em campo, como táticas e desempenho dos jogadores, mas também noutras áreas como a gestão logística e até a organização de eventos, como os próprios jogos em si.

Os clubes que souberem aproveitar melhor este conjunto de ferramentas têm uma enorme vantagem do seu lado, já que podem ser grandes soluções para a gestão (embora, especialmente no Brasil, isto ainda seja algo negligenciado pelos dirigentes).

É importante também ter a noção de que estas ferramentas podem funcionar melhor se forem utilizadas em conjunto, já que várias delas têm funções diferentes – e deixar apenas algum departamento utilizar uma delas, como alguns clubes fazem, é permitir uma capacidade ociosa que pode custar caro tanto dentro como fora de campo.