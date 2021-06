Foi criado um núcleo da Amnistia Internacional em Paços de Ferreira, com o objetivo de desenvolver iniciativas e ações de sensibilização no âmbito da defesa dos Direitos Humanos, bem como divulgar as campanhas e projetos desenvolvidos pela rede, que está presente em quase todos os países do mundo.

O núcleo vai integrar as estruturas operacionais da instituição e atuará no concelho de Paços de Ferreira, podendo ser contactado através das redes sociais e amnistiapfr@gmail.com, estando disponível à integração de voluntários e apoiantes, informa nota de imprensa.

A Amnistia Internacional foi criada em 1961 pelo advogado britânico Peter Benenson, que, inspirado pelo caso de dois estudantes portugueses presos por brindarem em público à liberdade, publicou o artigo “Os Prisioneiros Esquecidos” no jornal “The Observer”.

Sessenta anos depois, o movimento envolve mais de 10 milhões de pessoas, estando presente em quase todos os países do mundo.