Alberto Machado, presidente da Distrital do Partido Social Democrata (PSD) do Porto, afirmou esta sexta-feira que Alexandre Costa, presidente da concelhia pacense do partido e autarca de freguesia de Paços de Ferreira, seria “um bom candidato” à Câmara Municipal de Paços de Ferreira nas próximas eleições autárquicas.

“Vejo em Alexandre Costa todas as capacidades necessárias, como uma proximidade para com as populações, que muitas vezes é rara nos político, e essa proximidade e espírito humanista está dentro da matriz que a social democracia tem vindo a defender”, defendeu Alberto Machado, à margem de uma visita que realizou ao concelho, juntamente com o eurodeputado Paulo Rangel.

Contudo, o presidente da distrital do PSD adiantou que a Comissão Política de Paços de Ferreira ainda “está a avaliar as opções”, mas que “certamente” poderá contar com o seu apoio na candidatura apresentada.

“A distrital estará ao seu lado [da concelhia] na confirmação daquele que venha a ser a melhor personalidade para avançar para a Câmara Municipal e vencer este desafio”, considerou.

Para Alberto Machado, o concelho de Paços de Ferreira vai ser crucial para o partido nas próximas eleições autárquicas, sendo o objetivo principal recuperar a Câmara Municipal.

Já Alexandre Costa afirmou que a concelhia definiu no final do mês passado um perfil do candidato para as eleições autárquicas, mas adiantou que a decisão do candidato será tomada até ao final do mês de março.

“A 26 de fevereiro aprovamos em plenário do PSD o perfil do candidato. Agora, até 31 de março, temos de aprovar o nosso candidato, e nessa altura daremos nota sobre isso”, rematou o presidente da concelhia de Paços de Ferreira do PSD.