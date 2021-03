O SE Palmeiras, liderado por Abel Ferreira, conquistou, no domingo, a Taça do Brasil pela quarta vez, após superar o Grémio por 2-0. O penafidelense tornou-se, assim, no primeiro técnico estrangeiro a conquistar o título, tendo já vencido a Taça dos Libertadores no final de janeiro.

O primeiro golo foi marcado por Wesley, aos 53 minutos, e o segundo por Gabriel Menino, aos 84. Já na primeira mão, a equipa de São Paulo tinha vencido por 1-0.

O Palmeiras vai marcar, assim presença na Supertaça Brasileira, frente ao Flamengo, vencedor do Brasileirão, a 11 de abril. Como conquistou a Taça dos Libertadores, o “Verdão” vai ainda defrontar o Defensia y Justicia na Recopa Sul-Americana, a 7 e 14 de abril.

Abel Ferreira fez toda a sua formação no clube da sua terra natal – o FC Penafiel – tendo também integrado a sua equipa principal entre 1997 e 2000. Como atleta passou ainda pelo Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e o Sporting CP, onde terminou a carreira de jogador (em 2011) e se lançou como treinador, nas camadas jovens.