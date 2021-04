A Associação Casa Daniel, em conjunto com várias entidades, incluindo a Câmara Municipal de Paredes, apresenta a iniciativa “50 vozes para Daniel Faria” em comemoração do quinquagésimo aniversário do poeta natural de Baltar.

No programa comemorativo, que se inicia este sábado, “várias vozes partilhadas na internet evocarão os poemas e a memória do poeta”, com o objetivo de levar a poesia de Daniel Faria junto de novos leitores e trazer ao público “novas perspetivas sobre a arte poética”, lê-se em nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.

É possível participar nesta celebração, enviando até sábado uma mensagem gravada com duração até um minuto, de um dos poemas de Daniel Faria ou uma memória, por WhatsApp (937 059 427), para depois serem partilhadas no site ou na página de Facebook da associação.

No sábado, vai acontecer uma iniciativa de homenagem ao autor, em Marco de Canaveses, com conferências, momentos de poesia e atuações teatrais. Também estão agendadas outras iniciativas:

Colóquio “Daniel, nome de poeta”, 12 de junho 2021, Igreja Santa Maria – Marco de Canaveses;

Residência Artística de Pintura “A Casa do Daniel”, 10 a 12 de setembro de 2021, Casa Daniel, Granjinha, Tabuaço, sob orientação do atelier do pintor Alberto Péssimo;

Tertúlia “A poesia de Daniel Faria a partir da Estética”, 4 de outubro 2021, Círculo de Bellas Artes – Madrid;

Exposição resultante da Residência “A Casa do Daniel” e apresentação do livro de atas dos colóquios, 1 de dezembro de 2021, Paredes.

Daniel Faria nasceu em Baltar, Paredes, a 10 de abril de 1971. Frequentou o curso de Teologia na Universidade Católica Portuguesa – Porto e, tanto no seminário como na Faculdade de Teologia, criou gosto por entender a poesia e dialogar com a expressão contemporânea. Licenciou-se em Estudos Portugueses na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Faleceu a 9 de junho de 1999, quando estava prestes a concluir o noviciado no Mosteiro Beneditino de Singeverga.