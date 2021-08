Já é possível “surfar na web” em cerca de 70 centros históricos e pontos turísticos da região do Tâmega e Sousa, acedendo a pontos de wi-fi gratuitos. No concelho de Paços de Ferreira, quatro locais viram-se valorizados com este serviço: o centro urbano de Paços de Ferreira, o Mosteiro de Ferreira, o Museu da Citânia de Sanfins e o Parque Urbano de Freamunde.

“A implementação desta solução contribui, por um lado, para melhorar a experiência do turista na sua visita à região e, por outro, permite uma gestão mais inteligente do destino turístico, ao disponibilizar um conjunto de ferramentas que permitem ajustar a oferta ao fluxo de turistas, acrescentando valor tanto para os turistas e visitantes, como para os agentes económicos, investidores, governança local e população em geral”, considera a CIM, em nota de imprensa.

A lista de locais inclui centros históricos, parques de lazer e fluviais, os museus, as bibliotecas, bem como complexos desportivos, num investimento que rondou os 220 mil euros resultante de uma candidatura submetida pela CIM do Tâmega e Sousa ao Programa «Valorizar», do Turismo de Portugal.

Ao IMEDIATO, fonte da CIM adiantou que alguns municípios submeteram candidaturas à mesma linha, tendo estas sido também aprovadas. Os concelhos de Lousada e de Penafiel já dispunham de pontos de acesso wi-fi nos respetivos centros históricos e zonas de atração turística, não estando, assim, incluídos neste projeto regional.

Consulte a lista e conheça todos os locais que passaram a ter internet gratuita ao abrigo do programa «Tâmega e Sousa Wi-fi»:

Local Concelho Centro Urbano de Paços de Ferreira Paços de Ferreira Mosteiro de Ferreira [Rota do Românico] Paços de Ferreira Museu da Citânia de Sanfins Paços de Ferreira Parque Urbano de Freamunde Paços de Ferreira Centro Histórico de Sobrado Castelo de Paiva Ilha do Castelo Castelo de Paiva Parque Urbano da Quinta do Pinheiro Castelo de Paiva Praia Fluvial do Choupal das Concas Castelo de Paiva Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras Felgueiras Casa da Cultura Leonardo Coimbra Felgueiras Casa das Torres/Loja Interativa de Turismo Felgueiras Centro Urbano da Lixa Felgueiras Centro Urbano de Barrosas Felgueiras Centro Urbano de Felgueiras (3) Felgueiras Igreja de Airães [Rota do Românico] Felgueiras Igreja de Sousa [Rota do Românico] Felgueiras Mosteiro de Pombeiro [Rota do Românico] Felgueiras Parque de Campismo de Vila Fria Felgueiras Santuário de Santa Quitéria Felgueiras Villa Romana de Sendim Felgueiras Centro Histórico de Amarante Amarante Complexo Desportivo da Costa Grande Amarante Mercado Municipal Amarante Passadiço junto ao rio Tâmega Amarante Auditório Municipal de Baião Baião Biblioteca Municipal de Baião Baião Casa de Chavães Baião Centro Urbano de Baião (2) Baião Feira do Tijelinho Baião Fundação Eça de Queiroz Baião Loja Interativa de Turismo Baião Mosteiro de Ancede [Rota do Românico] Baião Museu Municipal de Baião Baião Piscinas Municipais de Campelo Baião Porto Manso - Aldeia de Portugal Baião Zona Ribeirinha da Pala Baião Biblioteca Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa Celorico de Basto Estação de Celorico de Basto - Ecopista do Tâmega Celorico de Basto Estádio Municipal de Celorico de Basto Celorico de Basto Loja Interativa de Turismo Celorico de Basto Piscinas Municipais ao Ar Livre de "Boques" Celorico de Basto Centro Histórico de Nespereira (2) Cinfães Centro Histórico do Couto/Galheira Cinfães Centro Urbano de Cinfães (3) Cinfães Loja Interativa de Turismo Cinfães Museu Serpa Pinto Cinfães Parque Fluvial de Escamarão Cinfães Parque Urbano de Souselo Cinfães Piscina Municipal Descoberta de Cinfães Cinfães Cais do Torrão Marco de Canaveses Centro Urbano do Marco de Canaveses (2) Marco de Canaveses Igreja de Santa Maria [Siza Vieira] Marco de Canaveses Igreja de Soalhães [Rota do Românico] Marco de Canaveses Igreja de Vila Boa de Quires [Rota do Românico] Marco de Canaveses Memorial de Alpendorada [Rota do Românico] Marco de Canaveses Mosteiro de Vila Boa do Bispo [Rota do Românico] Marco de Canaveses Museu Carmen Miranda Marco de Canaveses Museu da Pedra Marco de Canaveses Parque de Lazer de Soalhães Marco de Canaveses Parque de Montedeiras Marco de Canaveses Parque Lazer de Alpendorada Marco de Canaveses Praia Fluvial de Bitetos Marco de Canaveses Zona Histórica de Bem Viver Marco de Canaveses