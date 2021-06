Volume de apostas online bate novo recorde em 2021

Novo relatório, novo recorde. Esta é uma frase que se vem repetindo a cada novo relatório Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), entidade que supervisiona e regula a atividade de jogo online no nosso país, e o documento relativo ao primeiro trimestre de 2021 não é diferente.

A paixão dos portugueses pelas apostas online é cada vez mais ardente como se comprova pelos 2 030,4 milhões de euros apurados em volume de apostas durante os primeiros três meses deste ano, uma subida de 275,5 milhões de euros em relação ao trimestre anterior.

O grosso deste volume de apostas coube, como já vem sendo hábito, aos jogos de fortuna ou azar com 1606,6 milhões de euros, um valor superior em 633,4 milhões de euros face a igual período do ano passado. Se a comparação for feita em relação ao trimestre anterior, verifica-se novo crescimento, desta feita, na casa dos 197,1 milhões de euros.

Apesar do menor volume de apostas, os recordes chegam, igualmente, às apostas desportivas online. Durante o 1º trimestre de 2021, esta categoria atingiu os 423,8 milhões de euros em volume de apostas, números que vaporizam os 149,1 milhões registados em igual período de 2020 e os 345,4 milhões verificados nos três meses anteriores.

Receitas acompanham crescimento do volume de apostas

De acordo com o SRIJ, “a receita bruta gerada pela atividade de jogos e apostas online tem, desde o 1º trimestre de 2017 – quando apenas 4 entidades estavam autorizadas a explorar jogos e apostas online em Portugal – observado uma tendência geral de crescimento”, mas nunca tinha atingido um valor tão elevado como o que o relatório relativo ao 1º trimestre de 2021 revelou.

No total acumulado dos três primeiros meses deste ano, as receitas brutas atingiram o valor de 128,3 milhões de euros, um aumento de 13,3% face ao último trimestre de 2020. Destes, 69,8 milhões de euros foram gerados pelas apostas desportivas online enquanto os restantes 58,8 milhões pertenceram à categoria de jogos de fortuna ou azar.

Número de jogadores cresce 12,1%

De crescimento em crescimento se faz a análise do relatório do SRIJ relativo ao 1º trimestre deste ano e a rubrica dedicada aos novos registos de jogadores segue a tendência.

Entre 1 de janeiro e 31 de março, apuraram-se, no conjunto das 15 entidades exploradoras legalmente permitidas, mais 329,4 mil novos registos de jogadores, observando-se um acréscimo de 35,6 mil novos jogadores relativamente ao trimestre anterior (293,8 mil novos registos).

Entre novos e “velhos” registos, durante o 1º trimestre de 2021 observou-se a prática de jogo, ou seja, a realização de pelo menos uma aposta em jogos de fortuna ou azar ou em apostas desportivas online em cerca de 770,5 mil jogadores, quase mais 100 mil do que o que foi verificado no trimestre anterior (675 mil).

As razões para estes números são múltiplas, mas há algumas causas facilmente identificáveis. Desde logo, a possibilidade de ganhos imediatos sem sair do sofá e a otimização de sites e lançamento de apps que correm perfeitamente nos smartphones que utilizamos todos os dias.

A juntar-se a estes dois fatores temos a profusão de jogos e eventos em que o público pode apostar e que vai ao encontro de todos os gostos. Por último, e em comunicação direta com aquilo que acabamos de referir, temos sites como o Apostas Online (apostasonline.pt) que dão ao apostador um meio fiável de obter informação mais detalhada sobre casinos e casas de apostas desportivas online ainda oferece bónus sem depósito para experimentação.

Em relação à caracterização do jogador-tipo, o relatório também nos dá algumas informações, particularmente no que toca à sua faixa etária e aos jogos e apostas preferidas.

Assim, a 31 de março, o relatório indica-nos que os jogadores com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos representavam 60,8% do total de jogadores registados enquanto em segundo lugar, e a já razoável distância, encontrava-se a faixa etária dos 18 aos 24 anos com 23%.

Quanto às preferências dos apostadores portugueses, na categoria das apostas desportivas online a preferência recai, sem grandes surpresas, na modalidade Futebol com uns esmagadores 81,28% do total de apostas desportivas efetuadas. Ao nível das competições desportivas, a Primeira Liga portuguesa surge no topo das apostas com 14% do volume total de apostas efetuadas, com o pódio a ser completado pela Premier League inglesa com 9,4% e da La Liga espanhola com 7,1%.

Já na categoria dos jogos de fortuna ou azar, o destaque vai para os jogos de máquina (slot-machines) com quase 73% do total de apostas realizadas e para o crescimento das apostas na Roleta Francesa que já alcançam 12,31% do total. No terceiro lugar encontra-se o Blackjack 21 com 6,42%, enquanto o Póquer (“não bancado” e em “modo de torneio”) se fica pelos 5,59%.