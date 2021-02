Com o confinamento que já vigora há mais de um mês, as deslocações de fim-de-semana tornaram-se memórias longínquas. Assim, para um dia diferente com a família, o Museu Nacional Ferroviário disponibiliza a possibilidade da realização de visitas guiadas através de plataformas digitais (Zoom e Teams) no conforto do seu sofá.

“Embora nada supere a experiência real de nos visitar, é agora possível fazer uma incrível visita ao nosso Museu sem deixar a comodidade da sua casa. As visitas online visam dar a conhecer o fantástico universo dos comboios a partir da exposição permanente do Museu Nacional Ferroviário”, adiantou um comunicado enviado pelo museu, sediado no Entroncamento.

Desta forma, um programa de visitas digitais permite, sem qualquer deslocação, conhecer um pouco mais sobre o caminho de ferro em Portugal, que já existe desde 1856, e observar os modelos em exposição no Museu Nacional Ferroviário.

Para a direção do museu, estas visitas podem ser mesmo uma oportunidade para juntar a família de forma virtual “e de partilhar uma experiência única”. As visitas também estão disponíveis para escolas, que também se encontram encerradas, uma maneira de dinamizar o ensino à distância e reviver as visitas de estudo.

Pode agendar uma visita virtual através do e-mail do Museu Nacional Ferroviário.

Museu Nacional Ferroviário torna-se mais acessível

Mesmo em pandemia, o museu dedicado à ferrovia continua a implementar um projeto de Turismo Acessível, com o objetivo de corrigir inconformidades físicas, formar funcionários para o atendimento a turistas com necessidades específicas, criar um website acessível, bem como áudio-guias em vários idiomas e Língua Gestual Portuguesa.

No âmbito do projeto “Museu Nacional Ferroviário Welcome All”, financiado no âmbito da Linha de Apoio ao Turismo Acessível do Turismo de Portugal, foi ainda criado um vídeo de apresentação do espaço em inglês e português, com tradução para linguagem gestual. Veja aqui.