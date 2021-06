O CDC Juventude Pacense vai receber, este domingo às 18:30, a USC Paredes, num jogo para a Zona Norte da II Divisão de Hóquei em Patins. Ao IMEDIATO, o treinador da formação pacense, Hugo Azevedo, espera um jogo “complicado” com uma equipa bem orientada.

Já Alexandre Costa, atleta da formação pacense, afirmou que o plantel está “muito motivado” para o encontro entre as duas equipas vizinhas, depois de uma vitória de 3-4 frente ao Infante Sagres, na quinta-feira.

Tanto o Juventude Pacense como a USC Paredes encontram-se em zona de despromoção, na 12ª e 13ª posição, respetivamente, com uma diferença de um ponto. Veja a antevisão do CDC Juventude Pacense vs Clube Infante Sagres, partida que vai ser transmitida em direto na página de Facebook do IMEDIATO, no domingo, pelas 18:30.