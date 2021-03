O serviço da Uber Eats foi recentemente alargado na região, abrangendo mais duas freguesias no concelho de Penafiel e três em Paredes, segundo a Associação Empresarial de Penafiel (AEP), parceira local da plataforma online de entrega de refeições ao domicílio.

Segundo um comunicado da AEP, no último ano tem vindo a ser desenvolvido um “um esforço de captação interessados locais em aderir a esta plataforma”, que agora vai ser alargada às freguesias penafidelenses de Irivo e Rans, e também em Paredes nas zonas de Mouriz, Bitarães e Gondalães.

A plataforma permite que o setor da restauração possa ter “mais uma ferramenta de entregas ao domicílio, que são efetuadas por esta empresa de referência internacional, através da sua aplicação para telemóveis”.

Para pertencer à rede de estabelecimentos abrangidos pela Uber Eats, os empresários do ramo podem contactar a equipa de parcerias de restaurantes estratégicos no Uber Eats, através do email cschia@ext.uber.com

O Uber Eats já está disponível para mais de 65% da população portuguesa e a oferta já inclui mais de 6.000 restaurantes e lojas de conveniência, disponíveis em mais de 60 cidades em Portugal.