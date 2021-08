Foram empossados a 12 de agosto os órgãos sociais da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo – Vale do Sousa para o biénio 2021/2023. Zélia Leal é a presidente da Mesa da Assembleia-Geral, enquanto Fernando Vieira é o presidente da Direção e Maria José Silva presidente do Conselho Fiscal.

Em comunicado, os elementos da direção da associação visaram que nos últimos anos primaram pela “coesão, trabalho de equipa e rigor”, deixando um alerta para o futuro. “Os próximos tempos, ainda com alguns sinais de incerteza, serão exigentes. Caberá sobre os órgãos sociais decisões na vida associativa da Casa do Pessoal que visem reforçar o apoio prestado à sua comunidade nas mais variadas áreas e suas vertentes: cultural, recreativa, desportiva e social”, lê-se na nota enviada.

“Como procuramos ir ao encontro da comunidade associativa, dos sócios fundadores, aos aposentados, dos que se encontram no ativo e dos que ainda se vão inscrever, as bases estão definidas pela manutenção e melhoria das atividades e iniciativas já desenvolvidas pela Casa do Pessoal. Definiremos linhas orientadoras ao nível da implementação de ações de âmbito social no sentido de atenuar as vulnerabilidades sociais observadas (…)”, adianta ainda a direção.

A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo – Vale do Sousa é uma associação sem fins lucrativos, fundada a 26 de maio de 1981 que, tem por fins a promoção cultural, desportiva, recreativa e apoio social aos seus sócios, procurando colaborar nas demais iniciativas e eventos sugeridos pela comunidade associativa.

Esteve sediada durante duas décadas no Centro Hospitalar do Vale do Sousa, em Paredes, possuindo desde 2001 instalações sociais no edifício do Hospital Padre Américo, em Penafiel. Conta atualmente com um novo espaço de trabalho no Hospital de São Gonçalo, em Amarante, cedido em 2019 pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, no âmbito da parceria institucional e apoio mútuo junto da Comunidade Associativa.

Órgãos sociais da Casa do Pessoal | Biénio 2021/2023

Assembleia-Geral:

Zélia Martins Leal, José Manuel Oliveira, Alexandra Graça, Conceição Gonçalves, Lindoro Azevedo e Clara Montenegro

Direção:

Fernando Vieira, Luísa Coelho, Alcina Santos, Ana Rita Silva, José Manuel Rodrigues, Isabel Rocha, Júlio Alves e Alexandre Areosa

Conselho Fiscal:

Maria José Silva, Cristiano Carvalheiras, Glória Barbosa, Florbela Vieira e António Silva

Conselho de Apoio à Gestão e Organização de Atividades:

Isabel Pinto, Isaac Ferreira, Cláudia Pinheiro, Fernando Gil, Pedro Ribeiro, Aldina Sanguedo, Bruno Silva e Rui Soares