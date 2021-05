Fundada a 26 de maio de 1981, a Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo – Vale do Sousa celebrou na quarta-feira o seu 40º aniversário.

Criada com o objetivo de proporcionar aos seus associados benefícios de ordem cultural, desportiva, recreativa e social, a Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo comemorou hoje os seus 40 anos de prestação de serviço ao público com um programa que teve inicio ás 9.30 com a Eucaristia na Capela do Hospital Padre Américo, para honrar os associados falecidos e mais tarde pelas 10:15 com a realização de uma sessão solene de homenagem aos associados fundadores e a atribuição dos “símbolos de Gratidão”.

Toda a cerimónia foi transmitida em direto na página de Facebook da Casa do Pessoal devido à atual situação pandémica que o pais atravessa.

Durante a sua realização, Fernando Vieira, presidente da Casa do Pessoal, deixou algumas palavras sobre este dia e a sua importância. “Falar em 40 anos da Casa do Pessoal não é fácil, é uma longa equipa que desenvolveu todo este projeto que apesar de estar engessado ainda está em continuo desenvolvimento”, disse.

“Prestamos homenagem essencialmente aos associados fundadores. Todo aquele grupo de pessoal relativo ao Centro Hospitalar do Vale do Sousa que há precisamente 40 anos, 26 de maio de 1981, teve a “ousadia” de se constituir, de se formar como associação. Uma coletividade, uma instituição que perdurou e vai perdurar, de certeza absoluta, por muito mais tempo. É sem dúvida a eles, que hoje devemos em sinal de gratidão, de reconhecimento aqui estarmos”, afirmou o presidente da associação, no âmbito da comemoração.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.