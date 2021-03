Vitorino Silva, conhecido como “Tino de Rans”, líder do Partido Reagir, Incluir e Reciclar (R.I.R.), manifesta o seu apoio a Paulo Araújo Correia, o candidato do Partido Socialista (PS) de Penafiel às Eleições Autárquicas de 2021.

“Penafiel e os penafidelenses não podem continuar indiferentes à diferença. Precisamos de uma mudança no nosso concelho, de frescura e juventude capaz de realizar os sonhos dos penafidelenses. O Paulo Araújo Correia representa essa frescura, juventude e capacidade de trabalho, razões suficientes para o meu incondicional apoio à sua candidatura”, afirma Vitorino Silva, em nota de imprensa enviada pelos socialistas.

Vitorino Silva, que concorreu nas últimas eleições à Presidência da República, deixa ainda um desafio. “Desafio todos os penafidelenses a juntarem-se a esta candidatura, porque juntos e unidos seremos capazes de promover a mudança que Penafiel precisa e merece”.

Paulo Araújo Correia foi apresentado no passado dia 3 de março, como o candidato às próximas eleições autárquicas, uma decisão consensual entre os membros da Comissão Política e em que todos enalteceram a vontade, o mérito, a capacidade e a resiliência que o candidato tem demonstrado para se afirmar como o melhor candidato do PS à Câmara Municipal de Penafiel.

“Muito me honra poder contar com o apoio do Vitorino Silva, um penafidelense de alma e de coração. O seu apoio é um importante contributo para concretizar a mudança que defendo para o nosso concelho. Reitero a ambição de com esta candidatura e o apoio de todos, poder dar vida ao sonho de mudar Penafiel”, afirma Paulo Araújo Correia.

Paulo Araújo Correia nasceu e cresceu em Penafiel. Licenciou-se em Direito, pela Universidade Lusíada do Porto. Residente em Penafiel, é também aí que exerce advocacia. Em 2019, conclui com mérito uma Pós-Graduação em Gestão de Pessoas e Talento, na Nova School of Business and Economics. Até outubro passado foi adjunto no gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Mudar o paradigma atual é o objetivo da candidatura liderada por Paulo Araújo Correia, que afirma que Penafiel é um concelho que “precisa de ser valorizado, onde possamos viver melhor e com mais qualidade”. E assume: “há muito para mudar e fazer em diferentes áreas, começando pela habitação, emprego, mobilidade e ambiente”.