Cantor e poeta penafidelense vai participar no festival digital “Casa, Café & Companhia”

Tiago Mota, poeta e vocalista da banda penafidelense “Blueberries for Chemical”, vai participar este mês no “Casa, Café & Companhia”, um festival digital pretende difundir nas redes sociais arte e literatura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com especial enfoque em Portugal e Brasil.

Esta é a quinta edição do festival online, emitido através da página “Viajando de Lá Pra Cá”, que tem o objetivo de divulgar “as festas, as cidades e tradições portuguesas e brasileiras através dos olhos de Rita Amorim e Cláudia Rolim”.

Nesta edição, apenas vão participar convidados portugueses. A primeira live vai acontecer esta quarta-feira, contando com a participação de José Rodrigues, natural de Viseu. Já Tiago Mota vai “cantar, falar da carreira, da sua cidade e dos planos pós Covid-19” a 31 de março.

Recorde-se que o cantor e poeta penafidelense já participou no podcast do IMEDIATO “Esquina Criativa”. Reveja o episódio aqui.

Festival Digital “Casa, Café & Companhia”/ Quartas-Feiras, às 21:00

03 de Março – José Rodrigues – (Escritor) – Viseu Autor dos livros: O Rio de Esmeraldas, Voltar a Ti,O Tempo Nos Teus Olhos, Dias de Outono

– José Rodrigues – (Escritor) – Viseu 10 de Março – Sandra Ventura (Fotografa de seniors) – Samora Correia

– Sandra Ventura (Fotografa de seniors) – Samora Correia 17 de Março – Chantal Guilhonato (CEO e Marketing) – Porto

– Chantal Guilhonato (CEO e Marketing) – Porto 24 de Fevereiro – Lisandra Oliveira Azevedo (Vocalista da Banda Euphoric) – Abragão

– Lisandra Oliveira Azevedo (Vocalista da Banda Euphoric) – Abragão 31 de Março – Tiago Mota Vocalista e letrista da banda de rock alternativo “Blueberries for Chemical” e poeta) – Penafiel

