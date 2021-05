O Serviço de Atendimento Prolongado (SAP) de Paços de Ferreira, que responde a situações clínicas com início ou agravamento recente que não podem aguardar pelo atendimento no dia útil seguinte, vai reabrir este sábado no Centro de Saúde.

Em nota de imprensa do Agrupamento de Centros de Saúde do Vale do Sousa Norte (Tâmega III), é explicado que o serviço está aberto a utentes dos concelhos de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras durante os fins-de-semana e feriados, das 9:00 às 16:00.

“Este é um serviço dos centros de saúde destinado ao atendimento, de doença aguda, ou seja, situações clínicas com início ou agravamento recente e cuja resolução não deva aguardar pelo atendimento no dia útil seguinte na Unidade de Saúde em que o utente está inscrito, e ao seu encaminhamento para os cuidados de saúde diferenciados, quando necessário”, lê-se.

Contudo, a nota, assinada pelo diretor executivo do ACeS, Hugo Lopes, alerta aos utentes que tenham sintomas compatíveis com a covid-19 a contactarem telefonicamente a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou a Área Dedicada aos Doentes Respiratórios na Comunidade (ADR – C), mais próxima de sua residência.