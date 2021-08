O secretário de Estado Adjunto e da Saúde esteve esta segunda-feira na região do Vale do Sousa, onde inaugurou as novas instalações da Unidade de Saúde de Lustosa, em Lousada e visitou o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Em Lousada, onde inaugurou um equipamento que representou um investimento de mais de 318 mil euros, o governante afirmou ainda que a vacinação continua a ser “a grande prioridade” do Governo e falou do “extraordinário resultado” obtido no fim de semana com a vacinação de 80% (160 mil) dos jovens com 16 e 17 anos. “Foi uma grande lição de maturidade destes jovens. Espero que essa lição de consciência cívica e de maturidade se transmita agora para as faixas mais jovens”, referiu.

Lacerda Sales deu ainda nota que Portugal já administrou 13 milhões de doses de vacina contra a covid-19, das quais 75% primeiras doses e 65% vacinação completa e que o objetivo do Governo é que no final do mês de agosto, 70% da população já tenha a vacinação completa e sejam atingidos os 80% no final de setembro.

No dia da inauguração das novas instalações da Unidade de Saúde de Lustosa, em Lousada – que entrou em funcionamento há cerca de um ano, em plena pandemia – Hugo Lopes, diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega III – Vale do Sousa Norte afirmou que este foi um dos primeiros problemas com que se deparou quando tomou posse em 2015 e destacou o papel do SNS e do município de Lousada na concretização da obra, que permitiu a criação desta unidade, com excelentes condições para uma melhor prestação de cuidados de saúde.

Referiu ainda a melhoria ao nível dos recursos humanos, visto em 2015 faltar cerca de uma centena de profissionais e agora, “os quadros estão praticamente preenchidos”.

Falando do futuro, Hugo Lopes referiu que o desta unidade de saúde passa pela criação de uma Unidade de Saúde Familiar.

Pedro Machado, presidente da Câmara Municipal de Lousada, apontou a obra como “um bom exemplo de parceria entre o Estado e as autarquias locais”, que permitiu a concretização de uma obra há muito ansiada pela população.

Aproveitando a presença de um membro do Governo, o edil lousadense pediu a construção de um centro de saúde na zona oeste do concelho.

Depois de Lousada, António Lacerda Sales visitou o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), em Penafiel, onde visitou as novas instalações da Maternidade e também a Clínica APIC, a unidade de admissão centralizada de doentes para cirurgia convencional programada que representa um valor acrescentado para doentes e profissionais. O governante passou ainda pelo Serviço de Urgência e pelas obras das novas instalações de Pneumologia e de Nefrologia que vão permitir mais respostas à população do CHTS nestas duas especialidades tão relevantes.

Lacerda Sales teve ainda oportunidade de constatar a evolução do projecto de eficiência energética, financiado pelo POSEUR, e que vai transformar o edifício do hospital numa das unidades mais modernas da região, além da inequívoca valorização estética exterior.