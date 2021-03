O Sport Clube de Freamunde e o Clube de BTT de Freamunde estabeleceram um protocolo de cooperação e estão a unir esforços para a promoção da modalidade no concelho. A sede do clube de BTT já transitou para o Complexo Desportivo do SC Freamunde, onde está ainda a ser construída uma pista.

Ao IMEDIATO, o presidente do Clube de BTT de Freamunde, Vítor Santos, explicou que, através do protocolo, foi possível passar a sede para uma sala do Complexo Desportivo dos azuis e brancos, uma melhoria, tendo em conta que o espaço utilizado até então reunia vários problemas.

“As nossas instalações estavam bastante deterioradas, chovia lá dentro, não tínhamos condições para treinar e apenas nos últimos meses do ano passado fomos assaltados três vezes”, contou.

Assim, no Complexo do SCF, o Clube de BTT tem a capacidade de criar um ginásio para treinos indoor e ainda conseguir implementar camadas de formação – tendo em vigor um projeto de teste com alguns jovens atletas.

Contudo, o projeto ainda se encontra em desenvolvimento, podendo vir a receber apoio por parte do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Espalhar modalidade em Freamunde é a missão

No total, o Clube de BTT de Freamunde reúne cerca de quarenta atletas – vinte deles federados e outros vinte que praticam a modalidade com maior ou menor frequência. Para Vítor Santos, um dos objetivos do protocolo é conseguir chegar a mais atletas, divulgando o BTT e os benefícios que a sua prática traz.

“O BTT tem crescido muito, mas é uma modalidade muito complexa. Os custos com o equipamento são muito elevados e, daqueles que iniciam a prática na primavera ou no verão, cerca de metade desiste quando chega o frio do inverno”, explicou.

Já para Hernâni Cardoso, presidente do SC Freamunde, este protocolo faz parte de uma iniciativa tomada pela direção nos últimos anos em diversificar o clube, tendo já implementado o bilhar e o atletismo. “Temos um grande complexo e muito potencial”, rematou o presidente do clube freamundense.