Rui Caetano termina carreira aos 29 anos

Rui Caetano colocou hoje um ponto final na sua carreira de futebolista. O extremo de 29 anos fez o seu último jogo com a camisola do Varzim, frente ao Futebol Clube de Penafiel, o clube da sua terra e ao serviço do qual já jogou, e marcou aos 82 minutos, o golo da vitória do Varzim sobre o Penafiel, por duas bolas a uma.

Depois de ter sido representado a seleção nacional nas camadas jovens, Rui Caetano passou ainda pelo FC Paços de Ferreira, FC Penafiel, Gil Vicente e Aves. Deixa o futebol para se dedicar aos negócios da família.