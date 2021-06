O Futebol Clube de Penafiel está já a preparar a próxima época. Depois de ter renovado com o mister Pedro Ribeiro, o emblema duriense renovou ainda com o médio João Amorim, com o guarda-redes Filipe Ferreira e com o defesa Capela.

O clube assinou também com Zé Pedro Valente, um atleta natural de Paredes, que na época passada vestiu a camisola do Estoril-Praia, o campeão da II Liga de Futebol.