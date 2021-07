Depois de apresentadas candidaturas à Câmara Municipal de Paços de Ferreira e Junta de Freguesia de Freamunde, o CDS-PP deu a conhecer o protagonista da corrida eleitoral à Junta de Freguesia de Paços de Ferreira. A escolha caiu sobre Ricardo Oliveira, advogado de 48 anos natural do Porto, mas residente no concelho há 21 anos.

“É convicção da concelhia do CDS de Paços de Ferreira que se trata da pessoa certa, pelo seu gosto e conhecimento da realidade da freguesia, pelo seu interesse nas pessoas e por ser alguém fora dos interesses instalados sem vícios ou ligações que normalmente inquinam as candidaturas logo á partida”, considerou o partido, em nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.

Os elementos do CDS-PP de Paços de Ferreira consideraram ainda que as pessoas da freguesia “se irão rever neste candidato, dando-lhe nas urnas uma clara e convincente votação” nas próximas autárquicas.

Recorde-se que já foram anunciadas duas candidaturas à Junta de Freguesia em questão, atualmente presidida por Alexandre Costa, candidato do PSD à Câmara Municipal. Do lado socialista, a escolha é Mónica Cardoso, enquanto do lado social-democrata,