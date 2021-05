Ludgero Pereira é o candidato do CDS-PP à Câmara de Paços de Ferreira

Ludgero Pereira foi anunciado esta terça-feira como o candidato do CDS-PP à presidência da Câmara Municipal de Paços de Ferreira nas próximas autárquicas.

“É convicção da concelhia do CDS de Paços de Ferreira que se trata da pessoa certa no momento certo, pelo seu apego e gosto pelo concelho, pelo seu conhecimento da realidade do concelho, pelo seu genuíno interesse pelas gentes do concelho e por ser alguém fora dos interesses instalados sem vícios ou ligações que normalmente inquinam as candidaturas logo á partida”, considerou o partido, em comunicado.

Ludgero Pereira tem 50 anos, é natural da cidade de Freamunde e advogado.