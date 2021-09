O atleta penafidelense Rafael Sousa, do Penafiel Bike Clube, venceu a segunda e última etapa do XXI Troféu Alves Barbosa, que ligou Arazede a Montemor-o-Velho, num percurso de 77,7 quilómetros. Contudo, o vencedor do troféu foi Tiago Santos, sendo a melhor equipa em prova a Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel.

A parte inicial da tirada ficou marcada, tal como no primeiro dia de competição, por algumas tentativas de fuga, mas nenhuma conseguiu ter sucesso. O derradeiro ataque para a vitória chegaria a 20 quilómetros do final, com Rafael Sousa a lançar-se do pelotão, informa a Federação Portuguesa de Ciclismo, em comunicado de imprensa.

“O corredor penafidelense rolou a solo, conseguido uma vantagem de cerca de 45 segundos para o grupo. Esta diferença começaria a decrescer nos últimos cinco quilómetros de prova, com Rafael Sousa a cortar a meta isolado, mas já com o pelotão em pano de fundo”, relata.

Logo de seguida chegaram João Nunes (Alenquer/G.D.M/Escola Alexandre Ruas) e Mário Gomez (Camargo Limpiezas Limcam), em segundo e terceiro, respetivamente.

Contudo, com o pelotão a chegar praticamente compacto, Tiago Santos (Alcobaça CC/Crédito Agrícola) manteve a camisola amarela, e com ela a vitória do Troféu Alves Barbosa. O corredor venceu ainda a classificação da montanha.

O segundo classificado à geral foi Rafael Durães (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel), que arrecadou ainda a camisola da juventude. João Nunes fechou na terceira posição. João Martins (C.C.Barcelos/A.F.F./Flynx/H.M.Motor) venceu a geral de metas volantes e pontos.

A melhor equipa em prova foi a Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel.