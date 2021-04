PSD de Paços de Ferreira acusa executivo municipal de "enganar" investidores imobiliários

O PSD de Paços de Ferreira acusou, esta sexta-feira, o executivo da Câmara Municipal de Paços de Ferreira de “enganar” os investidores imobiliários, por ainda não ter avançado com a isenção de taxas e licenças para projetos de investimento imobiliário, medida inicialmente anunciada no final de outubro, em conferência de imprensa.

“Recordamos que a maioria socialista nos últimos meses se tem desdobrado em visitas a alguns investimentos em curso, publicando nas redes sociais que tais investimentos têm sido resultado desses benefícios fiscais. Mas estas isenções nunca aconteceram!”, acusa a concelhia do partido, em nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.

Assim, os sociais-democratas pacenses falam numa “atuação populista” por parte do executivo camarário, que, defendem, “coloca como seu principal eixo de atuação apenas o anúncio das medidas nas redes sociais, não as colocando depois em prática”.

O PSD de Paços de Ferreira “desafiou”, assim, o executivo municipal a “regularizar esta promessa” com efeitos retroativos à data do anúncio.

Recorde-se que a 23 de outubro o executivo municipal realizou uma conferência de imprensa para anunciar um pacote de medidas de apoio à comunidade e às empresas. Uma das iniciativas anunciadas foi a “isenção do pagamento de taxas e licenças para projetos de investimento imobiliário que derem entrada na Câmara Municipal de Paços de Ferreira até 30 de junho de 2021”.

O IMEDIATO procurou esclarecimentos junto da autarquia, mas não recebeu resposta até ao momento de publicação.

PSD de Paços de Ferreira pede testagem na restauração e comércio local

O PSD de Paços de Ferreira solicitou ainda que o executivo da Câmara Municipal disponibilize testes à covid-19 aos funcionários dos setores da restauração e comércio local do concelho.

“O PSD Paços de Ferreira regista com agrado a vontade demonstrada pelo executivo da Câmara Municipal em disponibilizar testes à Covid-19 a todas as associações desportivas do concelho com atletas federados. Porém, O PSD Paços de Ferreira não pode deixar de lamentar o continuado silêncio do executivo PS na Câmara Municipal no que diz respeito à Restauração e ao Comércio Local”, lê-se.

“Convém lembrar que o executivo PS prometeu testes rápidos para o Comércio Local e Restauração, mas até ao momento não se registaram quaisquer pretensões nesse sentido. Não podemos deixar que a economia do nosso Concelho volte a ser novamente prejudicada com mais um confinamento”, defendem os sociais-democratas.