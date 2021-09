Portugal sagrou-se, no sábado, campeão da Europa de hóquei em patins no escalão de Sub-19, ao derrotar a seleção espanhola por 4-1, na final do europeu. A prova decorreu no recém-inaugurado Pavilhão Multiusos de Paredes.

O jogo começou de forma equilibrada, tendo os espanhóis inaugurado o marcador aos oito minutos do final do primeiro tempo, aproveitando a vantagem em power play, resultado que se manteve até ao intervalo.

A mudança no resultado veio na segunda parte da partida, com três golos de Lucas Honório, considerado o melhor marcador do europeu (12 golos). No final da partida, com Espanha a tirar o guarda-redes e a jogar com cinco jogadores de campo, Tiago Sanches estabeleceu o resultado final em 4-1, garantindo a conquista do título Europeu para Portugal.

Este é o 20º título para Portugal, que o tinha conquistado pela última vez em 2016 (na então categoria de sub-20). No final da partida, o selecionador Vasco Vaz não escondeu a emoção e fez questão de agradecer a todos os seus jogadores, afirmando que foi uma equipa unida.

“Sabíamos as dificuldades que tínhamos e conseguimos ultrapassá-las, graças a esta juventude que está aqui, e que tem futuro. Pela forma como se empenhou, a atitude que teve em campo e que demonstrou, os meus parabéns a estes rapazes que foram briosos”, afirmou.

Também em Paredes, a Seleção Nacional de Sub-17 sagrou-se vice-campeã europeia, depois de disputar e perder a final – também com a Espanha – por 3-8. Em novembro, o concelho vai ainda receber o Europeu de Hóquei em Patins de seniores.