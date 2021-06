"São Patrício e Deus Ronaldo" dispensam calculadoras: Portugal está nos oitavos

Depois de uma má prestação frente à Alemanha, com uma derrota por 4-2, a seleção nacional portuguesa recuperou a má imagem deixada e fez um excelente exibição frente à França, na quarta-feira.

O jogo, ditado em Budapeste, deu origem a 90 minutos impróprios para cardíacos, tendo posto todos os portugueses e apoiantes da seleção a passar por todos os momentos – ora estavam apurados, ora as contas punham a equipa fora dos oitavos de final.

Num jogo louco, repleto de emoções, Portugal apurou-se para os oitavos de final do Europeu ao empatar por 2-2, com a França.

Se havia sido criticado até ao dia do jogo, Fernando Santos demonstrou estar bem e tomar decisões acertadas tanto no 11 inicial como nas substituições, tendo apostado em Renato Sanches, que veio a fazer um jogo exemplar tendo enchido o campo, e em João Moutinho como titulares na partida. O jogo recebeu ainda Diogo Dalot, que fez a sua primeira internacionalização pela Seleção A.

Portugal, num jogo de coração apertado, viu Ronaldo bisar na partida, na sequência de duas grandes penalidades, e Rui Patrício a voar em duas grandes defesas. Já a França marcou o seu primeiro golo também através de grande penalidade, por Benzema, jogador que acabou por marcar também o segundo da equipa ao início da segunda parte.

Do grupo F, para além de Portugal, que passa em terceiro lugar para a fase seguinte, segue também a França, atual campeã do mundo, e a Alemanha, que se viu num jogo complicado tendo sido surpreendida por uma Hungria forte, mas que acabou por, depois de estar a perder dor duas bolas a zero, dar a volta e fazer o empate.

A seleção nacional joga agora os oitavos de final no próximo domingo dia 27 de junho, frente à Bélgica, ás 20h.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues