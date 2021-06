A seleção nacional portuguesa estreou-se esta terça-feira no Euro 2020, frente à Hungria, partida que venceu por 3-0. Os golos da equipa das quinas foram marcados na reta final do jogo, por Raphael Guerreiro, aos 84 minutos, e Cristiano Ronaldo, que bisou aos 87 e 90+2 minutos.

No final da partida, o selecionador nacional, Fernando Santos, considerou que “Portugal empurrou, empurrou, empurrou” durante a partida. “Não fizemos o golo e isso complica um bocado. O tempo passou e houve alguma ansiedade. Depois passou, fizemos o primeiro golo. As coisas nem sempre saem como queremos. O Rafa abriu bem o jogo, o Renato é muito possante com a bola. Mas não passa de uma vitória. Ainda temos mais dois jogos pela frente”, disse no final do encontro.

Com esta vitória, Portugal passa a liderar temporariamente o grupo F. França e Alemanha jogam também esta terça-feira, às 20:00.