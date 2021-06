Lançada petição para a transmissão das reuniões da Assembleia Municipal de Paços de Ferreira

O núcleo territorial da Iniciativa Liberal de Paços de Ferreira criou uma petição pública para revindicar a transmissão em direto das reuniões de Assembleia Municipal e de Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

“As reuniões da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal são locais de decisão do rumo do concelho e em que os cidadãos podem assistir e intervir. Assim, é imperativo que se facilite a todos os Pacenses o escrutínio das atividades destes órgãos. Este escrutínio pode ser feito ao assistir a estas reuniões presencialmente, mas deve existir a possibilidade de em qualquer lugar e a qualquer hora qualquer cidadão exercer este direito, tal como já praticado em várias autarquias”, lê-se, na página da petição.

Recorde-se que, em setembro do ano passado, uma proposta de transmissão das sessões da Assembleia Municipal da Câmara de Paços de Ferreira em direto, por via radiofónica e através das redes sociais foi chumbada, com 17 votos contra da bancada do PS, três abstenções da bancada socialista, e 13 votos a favor do PSD.