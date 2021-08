A Penafiel Verde E.M. completou o seu 15.º aniversário. Fundada em 2006, a Empresa Municipal tem realizado vários investimentos no concelho de Penafiel, reforçados pela capacidade de planeamento e de execução, mas também, pela experiência na gestão operacional e financeira, e ainda no desenvolvimento de soluções tecnológicas diferenciadoras. Também a dedicação e o empenho de todos os colaboradores têm permitido, à Penafiel Verde, a melhoria contínua na prestação de um serviço público de qualidade.

Enquanto responsável pela água e saneamento no concelho de Penafiel, a Empresa Municipal tem vindo a realizar um grande investimento na expansão da rede de saneamento e na requalificação e construção de novas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETARs).

Já na rede de água, a redução das perdas também tem sido uma prioridade de atuação com a Empresa Municipal a renovar a rede de água, renovar o parque de contadores e a modernizar os sistemas de informação, controlo e monitorização das redes e captação. Por exemplo, o IoT é um sistema tecnológico que permite o controlo em tempo real das estruturas dos depósitos de água, ETARs, poços de bombagem e estações de medição de controlo. Este sistema possibilita que a Penafiel Verde atue de forma mais eficaz, no combate às fugas e uso abusivo.

A água distribuída pela Penafiel Verde E.M. é captada no rio Tâmega, nomeadamente em Entre-os-Rios e, segundo a entidade reguladora do setor – ERSAR – a água no concelho de Penafiel é 100% segura. Um sinónimo de que é seguro beber água da torneira com qualidade e segurança, fornecida pela Empresa Municipal. A qualidade da água da rede pública também está associada ao tratamento eficaz das águas residuais, assumindo-se assim um compromisso com o cliente aliado também à sustentabilidade e inovação.

A par do desenvolvimento tecnológico, a Penafiel Verde E.M. tem criado novos canais de comunicação para com os clientes, bem como, mecanismos de inovação internos que facilitam a gestão da empresa através de business intelligence. A capacitação e a contínua formação dos quadros técnicos também fazem parte das principais prioridades da Empresa Municipal.

No plano económico-financeiro, a Penafiel Verde E.M. atingiu uma posição de consolidação ao manter o equilíbrio entre a sustentabilidade económica, qualidade dos serviços prestados e satisfação dos clientes.

A Penafiel Verde E.M. tem 68 funcionários e cerca de 24 933 clientes. A nível das taxas de cobertura dos serviços prestados pela Empresa Municipal, o concelho de Penafiel tem 98% de cobertura de rede de água e 80% de cobertura de rede de saneamento.