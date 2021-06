A coligação «Penafiel Unido», que junta o Partido Socialista e o RIR – Reagir Incluir Reciclar- anunciou oficialmente cinco novas candidaturas a Juntas de Freguesia do concelho nas próximas eleições autárquicas, agendadas para o outono.

Em comunicado, a coligação penafidelense revelou os candidatos às Juntas de Freguesia de Guilhufe e Urrô, Paço de Sousa, Canelas, Capela e Luzim e Vila Cova. “Adelino Sousa, Joaquim Filipe Cruz, António Ferreira, José Silva e Adão Moreira, juntam-se à candidatura de Paulo Araújo Correia, para Unir e Mudar Penafiel”, adianta a coligação penafidelense.

Conheça as declarações dos candidatos pela coligação «Penafiel Unido»:

Adelino Sousa, candidato à Junta de Freguesia de Guilhufe e Urrô, “compromete-se a potenciar a revitalização do associativismo desportivo, cultural e de lazer na freguesia “de forma a inserirmos a nossa população na sociedade, em especial os jovens, através da criação de polos de interesse pela terra onde nasceram e vivem.” O candidato refere também a urgência na implementação de um programa de Ação Social junto dos cidadãos sinalizados na freguesia e na adequação da resposta a cada situação identificada”.

Joaquim Filipe Cruz quer ajudar a melhorar a freguesia de Paço de Sousa, e afirma que a sua candidatura é envolvente e que a opinião de todos é importante pois só “unidos conseguiremos melhorar a nossa freguesia.” E acrescenta: “Queremos responder de forma célere às necessidades existentes, apoiar as famílias, as pessoas doentes, os idosos e todos os que estão mais vulneráveis social e economicamente.”

Natural de Canelas, António Ferreira quer dar um contributo positivo ao desenvolvimento da freguesia e conduzi-la à excelência que merece. “Comprometo-me a guiar Canelas até ao desenvolvimento que os canelenses reclamam e merecem. Abdico por isso do salário de Presidente que pretendo investir em obra social.” A melhoria da mobilidade e acessibilidades, o investimento nas infraestruturas ou a conclusão do saneamento básico obrigatório “serão certamente prioridades deste mandato.”

José Silva é o candidato socialista da coligação “Penafiel Unido”, à Junta de Freguesia de Capela. “Há muito para fazer na nossa freguesia e contamos com todos os capelenses que desafio desde já a juntarem-se a esta candidatura. Queremos ser uma freguesia que aposta no desenvolvimento, na solidariedade, na integridade e no povo que nela habita.” José Silva afirma que vai trabalhar em equipa para devolver a “qualidade de vida merecida aos habitantes de Capela, para que seja um local onde as pessoas queiram viver e trabalhar.”

Luzim e Vila Cova terá como candidato Adão Moreira que por querer um futuro melhor para os filhos da terra, aceitou o desafio da coligação “Penafiel Unido”. “A minha equipa tem um projecto aberto a novas ideias, sério e transparente, que pretende apoiar e dinamizar todas as faixas etárias da nossa freguesia nas mais variadas vertentes: educação, saúde, desporto, cultura, desenvolvimento económico e turístico, lazer e emprego.”