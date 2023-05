O Museu Municipal de Penafiel vai comemorar hoje o Dia Internacional dos Museus, associando-se ao projeto “O que é velho não é para descartar”, dinamizado pela turma de Desafios Matemáticos, da Universidade Sénior de Penafiel/ADISCREP.

Assim, em colaboração com a Associação de Amigos do Museu Municipal e a Universidade Sénior de Penafiel, os associados da Delegação do Porto da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) vão participar numa visita orientada à sala da Arqueologia e à sala da Terra e da Água, onde terão a oportunidade de “ver com as mãos”, através do manuseamento, algumas réplicas de objetos em exposição que integram as coleções destas salas.

Mais tarde, vai decorrer uma atividade com o jogo “Ludusfidelis” – um jogo de tabuleiro, elaborado com materiais reciclados e com numeração em Braille, criado pela LuduScience, a partir de uma moeda de bronze e um dado de jogo de Época Romana, provenientes do Castro de Monte Mozinho.

Além disso e para assinalar esta data, a entrada para o Museu Municipal de Penafiel vai ser gratuito durante todo o dia, das 10h às 18h.