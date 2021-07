Partidos da região dão pontapé de saída para as eleições autárquicas

Os partidos políticos da região deram o pontapé de saída para as eleições autárquicas, que vão acontecer em todo o país no próximo dia 26 de setembro.

O prazo para entrega de listas termina na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, mas houve partidos que não quiserem deixar para o último dia e, esta sexta-feira, foram já entregues nos Tribunais, várias listas candidatas aos órgãos autárquicos dos concelhos da região.

A CDU de Penafiel foi a primeira a entregar no Tribunal, a sua lista aos órgãos autárquicos.

Na entrega estiveram presentes o candidato à presidência da Câmara Municipal Bruno Sousa, o candidato à Assembleia Municipal Jesus Ferreira, o mandatário CDU-Penafiel José Maria e Cláudia Santos responsável autárquica do PCP para o Vale do Sousa e Baixo Tâmega.

Já por Paços de Ferreira, o partido também já deu entrada das listas no Tribunal.

“Uma candidatura que concorre a todos os órgãos autárquicos do concelho, cujas listas são compostas por 162 pessoas, homens e mulheres, que de forma voluntária e de missão, estão dispostos a abraçar o nosso projeto”, refere o partido em nota de imprensa, acrescentando que “a construção das nossas listas baseou-se num processo de discussão e reflexão, envolvendo muitos ativistas e simpatizantes da CDU em todo o concelho, que se reveem na nossa missão, servir o concelho de Paços de Ferreira e todas as suas freguesias constituintes”.

Também a Iniciativa Liberal (IL), que se vai apresentar a votos pela primeira vez em Paços de Ferreira, entregou a sua lista de candidatos no Tribunal de Paços de Ferreira. O partido concorre apenas à Assembleia Municipal, com uma candidatura liderada por João Carneiro. “A IL em Paços de Ferreira tem apenas alguns meses de existência e foi entendimento do núcleo que, apesar de existir um número suficiente de cidadãos interessados em integrar as nossas listas, deveríamos apenas concorrer à Assembleia Municipal. É nossa convicção de que, nesta fase da vida do núcleo, é na Assembleia que poderemos realmente fazer a diferença”, afirmam, em nota de imprensa.

A Coligação Penafiel Quer (PSD/CDS-PP), liderada há quase oito anos por Antonino de Sousa, que concorre a um terceiro e última mandato, também entregou as listas aos órgãos autárquicos.

Segundo o líder, Antonino de Sousa, o projeto político é, “cada vez mais, uma verdadeira coligação com os Penafidelenses. Neste processo eleitoral reforçamos a nossa ligação à sociedade civil, nomeadamente, apoiando vários movimentos independentes nas candidaturas às Juntas de Freguesia. Para nós, mais do que os aspetos partidários, o que verdadeiramente conta são as pessoas.”

Com algumas alterações ao nível das listas candidatas às Juntas de Freguesia e à Assembleia Municipal – cuja lista é encabeçada por Alberto Santos e conta uma forte renovação dos seus candidatos – no que diz respeito à Câmara Municipal sobressai a máxima “em equipa que ganha não se mexe” e os candidatos à vereação mantêm-se inalteráveis.

Os restantes partidos que se apresentam a eleições no próximo dia 26 de setembro, têm a próxima segunda-feira para entregar as suas listas, havendo ainda apresentações oficiais que serão feitas durante o fim de semana.