Uma parceria entre o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) e o Município de Cinfães está a trabalhar a possibilidade de passar a haver consultas médicas de especialidades hospitalares no concelho. A primeira especialidade a avançar será a urologia, “podendo estar no terreno dentro de algumas semanas, se não existirem nenhuns contratempos”, indica nota de imprensa do CHTS.

“Depois da implementação nos concelhos de Cinfães, Resende e Baião de equipas da comunidade multidisciplinares de Saúde Mental da Infância e da Adolescência do CHTS, que todas as semanas se deslocam àqueles concelhos para trabalhar com as instituições locais a trabalhar nesta área, foi surgindo a vontade de se poder explorar o alargamento da proximidade dos serviços hospitalares às comunidades”, explica o comunicado.

A autarquia de Cinfães e o presidente do Conselho de Administração do CHTS, Carlos Alberto, já se reuniram para “se explorarem possibilidades de colaboração, estando neste momento muito bem encaminhada a possibilidade de passar a haver consultas regulares com especialistas do hospital, em Cinfães”.

O caso da Urologia é aquele que está em fase mais adiantada de avaliação da melhor operacionalização, “podendo estar no terreno dentro de algumas semanas, se não existirem nenhuns contratempos”. “Pretende-se assim dar um passo adicional na proximidade e na melhoria dos cuidados a esta vasta população da região do Tâmega e Sousa”, lê-se.

Na parceria do CHTS com o ACES Baixo Tâmega está também prevista, por exemplo a formação dos médicos de Medicina Geral e Familiar em Insuficiência Cardíaca para assim poderem, também nesta área, ficar melhor apetrechados nos cuidados prestados aos utentes.