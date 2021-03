É uma modalidade que está a ganhar cada vez mais popularidade em Portugal – e, em breve, vai chegar ao concelho de Paços de Ferreira. Um espaço dedicado ao padel vai nascer no centro comercial Ferrara Plaza – e “já são muitos os curiosos”, adiantou ao IMEDIATO o responsável pela ideia, Miguel Ribeiro.

De uma forma simples, o padel é “uma vertente do ténis, jogado com raquetes parecidas como as utilizadas na praia e praticado numa espécie de cubo de vidro”, explica o empresário, em tom de brincadeira. É sempre praticado a pares, num campo retangular e fechado, mais pequeno do que o de ténis e com uma rede no meio.

O ténis foi a ponte para que Miguel Ribeiro entrasse em contacto com a modalidade, ainda pouco enraizada na região do Vale do Sousa, onde apenas existe um espaço atualmente que permite a sua prática.

“Sempre gostei bastante de ténis. Pratico a modalidade de forma regular e federada há cinco anos e foi a partir daí que descobri o padel, que tem uma vertente mais social, competitiva, e é muito mais fácil de jogar”, contou ao IMEDIATO.

Padel Fit Plaza no centro comercial Ferrara Plaza

Assim, o sonho de introduzir o desporto no concelho moveu o empresário, que, assim, decidiu abrir um espaço próprio para a sua prática e divulgação – o Padel Fit Plaza, situado no centro comercial Ferrara Plaza.

Com as obras necessárias a decorrer “a todo o gás”, Miguel Ribeiro confessou que a pandemia atrasou o projeto, mas tem expectativas de abrir o espaço “muito brevemente”, assim que o país saia do confinamento atualmente em vigor.

Para o empresário ligado à restauração, “já são muitos os curiosos” pelo padel em Paços de Ferreira e a sua população jovem e dinâmica contribuirão para a popularidade da modalidade no concelho.

O espaço vai ser dotado de três campos de padel cobertos, um bar, uma sala de fit-performance e ainda um espaço de saúde de apoio aos utilizadores, bem como uma loja de produtos de desporto.