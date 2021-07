A Câmara Municipal de Paços de Ferreira vai inaugurar, no sábado de tarde, um Bosque Ribeirinho com 22 mil metros quadrados junto às Piscinas Municipais e ao Estádio Capital do Móvel. Este novo espaço vai contar com percursos, árvores, equipamentos de madeira e charcos de chuva temporários.

Segundo a autarquia, esta infraestrutura “visa o melhoramento e a valorização desta paisagem e do ambiente, num conceito integrado de respeito pela identidade deste lugar, na margem do Rio Ferreira”.

No espaço, vai ser possível encontrar percursos para caminhadas, “vistas sobre prados verdes”, com 150 novas árvores, maioritariamente de espécies autóctones, realçou a autarquia, como bétulas, salgueiros, freixos, cerejeiras de jardim e pinheiros mansos.

O Bosque Ribeirinho vai estar equipado com equipamentos de madeira para sentar e charcos de chuva temporários, “pequenas bacias temporárias de retenção e infiltração de água, na época das chuvas. Neles se desenvolvem espécies espontâneas de plantas, proporcionando habitat para um diversificado leque de animais”.