A Câmara Municipal de Paços de Ferreira lançou, na segunda-feira, um concurso para a contratação de até 70 docentes para trabalhar no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s). O processo de seleção está aberto até quarta-feira, 26 de maio.

Lançado pela autarquia, o processo pretende selecionar docente para AEC’s destinadas aos alunos do primeiro ciclo do estabelecimentos de ensino públicos do concelho, nas áreas de Atividade Física e Desportiva, Expressão Musical, Expressão Dramática, Ensino de Inglês, Xadrez e TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) para o próximo ano letivo, 2021/2022.

Segundo a informação disponível na página da autarquia de Paços de Ferreira, o processo teve início na segunda-feira e estará aberto até quarta-feira, “com vista ao preenchimento de até 70 postos de trabalho”, estando tanto o número de contratações como as áreas de ensino dependentes “das necessidades inerentes ao ano letivo”.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.