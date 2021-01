O FC Paços de Ferreira cedeu até final da temporada o lateral-esquerdo Simão Rocha ao Real SC, equipa lisboeta que disputa o Campeonato de Portugal. O jovem atleta, de 20 anos, que terminou a sua formação nos Castores e assinou contrato profissional até 2022, regressa assim a uma prova onde esteve em grande destaque na temporada passada ao serviço do Amarante. As boas prestações valeram-lhe a integração no plantel pacense esta temporada e o nível exibido nos jogos de pré-temporada faziam-no espreitar a oportunidade de se estrear na I Liga. Contudo, uma paragem prolongada por motivos de saúde, não permitiram essa oportunidade e surge agora a hipótese de voltar a jogar com regularidade para recuperar o estatuto que prometeu atingir.

Simão Rocha é o segundo defesa esquerdo a sair do plantel do Paços no espaço de poucos dias, após o Clube ter negociado a transferência de Oleg para o Olympiacos, da Grécia. Os Castores estão no mercado para contratar um atleta para essa posição no decorrer do mês de janeiro.

