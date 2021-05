O Núcleo Sportinguista de Freamunde homenageou este sábado, o jogador Antunes, um filho da terra que se sagrou campeão nacional ao serviço do clube leonino.

O clube agradeceu a Antunes “ele ser o nosso campeão, ser da nossa terra”. “É um orgulho termos um campeão natural de Freamunde”, referiu um dos elementos do presidente do núcleo, acrescentando que é o primeiro atleta na primeira liga a ser campeão. “Nós, sportinguistas, estamos muito felizes por ter o Antunes cá connosco e nós, sportinguistas de Freamunde, estamos ainda mais felizes por ter um freamundense no nosso Sporting Clube de Portugal”.

Albino Sousa, presidente do núcleo, ofereceu a Antunes uma lembrança do núcleo, um prémio de reconhecimento pelo título de campeão conquistado.

Antunes agradeceu a forma como foi recebido na sua terra. “Vir à nossa terra e ser recebido desta forma é sempre um prazer”, referiu, manifestando-se “muito contente” por ter ganho o campeonato, “depois de ter atravessado um período de dificuldades”, devido a uma cirurgia ao joelho a que foi sujeito.

A conquista do título de campeão foi, para o atleta freamundense, “a cereja no topo do bolo” da sua carreira, conquista esta na qual sempre acreditou, desde o início da época.

O atleta leonino retribuiu a lembrança ao Núcleo Sportinguista de Freamunde, com a oferta de uma camisola autografada por toda a equipa sportinguista.

Antunes é o convidado do programa «Sistema Tático» do IMEDIATO, a ser transmitido em direto na próxima terça-feira, a partir das 21h00, via facebook.