Abriu no passado domingo um novo espaço que muda o paradigma da estética masculina. A Shelby’s fornece serviços de barbearia e estética masculina e feminina, disponibilizando também um bar e bilhar aos clientes, com o objetivo de ser um espaço de conforto e lazer.

Por detrás do projeto, que abriu portas na Rua Coronel Barreiros, em Freamunde, estão Vítor Barbosa, conhecido como “Cancela” no mundo da barbearia, e Vítor Bessa, dois jovens apaixonados pela arte e que decidiram abrir o seu próprio negócio.

“Temos aqui um conceito completamente diferente das tradicionais barbearias. Queremos um espaço em que o cliente se sinta à vontade, beba um copo e jogue bilhar. Mais do que meros clientes, queremos que sejam amigos”, explicou ao IMEDIATO Vítor Barbosa.

Além de uma barbearia, a Shelby’s tem também um centro de estética masculina e feminina, com serviços como depilação a cera, tratamentos de unhas, sobrancelhas e maquilhagem. “Cada vez mais os homens se preocupam com a estética, até agora o serviço mais procurados tem sido o styling de sobrancelha, seja através de linha ou cera”, revelou.

Com agenda quase lotada para os próximos tempos, o novo espaço tem recebido comentários “muito positivos”, algo que elevam a expectativa dos sócios fundadores, que já exerciam a profissão de barbeiros por conta de outros – e acabaram por trazer os seus clientes a este novo espaço.

A presença de dois jogadores de futebol do Gil Vicente – Pedrinho e Boubacar Hanne – é também uma forma de promoção que leva longe o nome da Shelby’s, negócio que criou quatro postos de trabalho.

“Esperamos que, a continuar a correr assim, nos tornemos numa casa de referência e diferente da restante oferta”, afirmou Vítor Barbosa.

A diferença é visível também através da decoração do espaço, que adota tons de preto e branco. Ventoinhas, sacos de boxe, uma estante em formato de avião e até uma estrutura metálica de quatro metros no formato de um elefante fazem da Shelby’s “um espaço completamente diferente do habitual”, defende.

“Em muitos ramos de negócio, os patrões têm a tendência de criar rivalidades. Viemos com a ideia de ajudarmos porque somos todos profissionais e há negócio para todos”, rematou Vítor Barbosa.