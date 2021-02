A GNR deteve em flagrante, no domingo, um homem de 29 anos no concelho de Paços de Ferreira por tráfico de droga e constituiu arguido outro, por coautoria. Numa nota enviada às redações, a força policial adiantou que o nervosismo demonstrado pelos dois jovens chamou a atenção dos militares.

“No âmbito de uma ação de policiamento de proximidade, os militares da Guarda fiscalizaram uma viatura que se encontrava parada na via pública, tendo os seus ocupantes evidenciado algum nervosismo, motivo que levou à realização de uma busca ao veículo”, relatou a GNR, no comunicado.

Na sequência da busca foram apreendidas 56 doses de cocaína, uma dose de liamba, uma viatura, dois telemóveis, três carteiras e 1.332 euros em numerário.

O jovem detido foi presente a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira, no Tribunal Judicial de Penafiel, ficando obrigado a apresentar-se semanalmente no posto policial da sua área de residência. Já o outro ocupante do veículo, de 28 anos, foi constituído arguido por coautoria de tráfico de droga.