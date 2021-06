Mercantinho – Fresco & Nosso da AEP arranca para apoiar produtores locais

A Associação Empresarial de Penafiel com o apoio da Câmara Municipal e Cooperativa Agrícola de Penafiel vão dar início ao mercado mensal de produtos locais a decorrer no estacionamento das instalações da AEP (junto ao centro de saúde de Penafiel).

Trata-se da organização de um mercado de produtos frescos locais, que terá a frequência mensal (último sábado de cada mês) e que visa o apoio direto aos produtores agrícolas do concelho de Penafiel que também viram no último ano o negócio a diminuir. Tem, ainda, como objetivo incentivar a comunidade a comprar em espaços abertos, seja para produtos frescos como comércio de rua e sensibilizar para as questões ambientais, nomeadamente, no uso de materiais recicláveis como os sacos para transportar os produtos que serão oferecidos pela organização.

O mercado vai contar com dez bancas de produtores locais que vão ter à disposição os produtos hortícolas e frutícolas da época, bem como vinhos da região, a cargo da Cooperativa Agrícola de Penafiel.

Serão reunidos produtos que promovam o melhor do concelho de Penafiel e região numa forma de apoio ao consumo local, fresco e sustentável.

Para Nuno Brochado, presidente da direção da Associação Empresarial de Penafiel “este evento mensal é importante para a dinamização do comércio local e essencialmente um apoio direto aos produtores locais que nem sempre têm um local condigno para fazerem as suas vendas. Queremos que este nosso evento entre nas rotinas dos penafidelenses e estes possam comprar os melhores produtos diretamente de quem os tem. Produtos esses de confiança e que promovem hábitos de alimentação saudável”, justifica.

O Município de Penafiel é um dos parceiros do projeto, nomeadamente ao nível da logística, sendo que para o Presidente da Câmara, Antonino de Sousa, “todas as iniciativas de apoio aos nossos produtores agrícolas, que contribuam para ajudar no escoamento dos seus produtos, são iniciativas de grande utilidade, ao nível da economia local e da própria promoção territorial, que de resto têm merecido uma especial atenção por parte da Câmara Municipal”.

A Cooperativa Agrícola de Penafiel ficou satisfeita pelo convite da Associação Empresarial de Penafiel para colaborar nesta iniciativa uma vez que apoio diretamente, também, os seus produtores e promove o consumo local.

“A promoção de compra local e direta aos nossos produtores é muito importante e todos os esforços são necessários para apoiarmos quem no último ano viu as suas possibilidades de escoar produtos reduzidas com os consecutivos confinamentos. Os produtores precisam destes espaços estruturados para venderem de forma rentável os seus produtos e o público merece poder escolher os melhores produtos vindos diretamente das hortas”, afirma Vitorino Ferreira, presidente da Cooperativa Agrícola de Penafiel.

Assim, a AEP desafia os penafidelenses a passar pelo Mercantinho – Fresco & Nosso na manhã de sábado, 26 de junho, para fazerem as suas compras de produtos locais, frescos e de qualidade, ajudando a comunidade e pensando na sustentabilidade. Vários motivos para não faltar.